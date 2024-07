Марсоход на НАСА откри скала, която предполага микробен живот на Червената планета

Марсоходът на НАСА „Пърсивиърънс“ откри петниста скала с характеристики, които подсказват за микробен живот на Марс преди милиарди години, предадоха световните осведомителни агенции, цитирани от БТА.

Търсенето на живот на Червената планета е основна цел на мисията на „Пърсивиърънс“, припомнят агенциите.

По време на изследването си на 21 юли на Неретва Валис - древна речна долина на Марс, марсоходът „Пърсивиърънс“ достига до въпросната скала, известна като „Водопада Чейава“. Тя има формата на острие на стрела и е кръстена на най-високия водопад в Гранд каньон, САЩ.

Look closely 👀



These “leopard spots” on a Martian rock are clues pointing to possibly the best signs of ancient microbial life we’ve found yet on Mars. To know for sure, we need to study the rock in labs on Earth.



More on @NASAPersevere's findings: https://t.co/Bo7eiUdGnA pic.twitter.com/0UM4TtM0m0