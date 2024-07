Синът на Брад Пит и Анджелина Джоли е в болница след катастрофа

Синът на Брад Пит и Анджелина Джоли Пакс е откаран в болница след инцидент с електрическия си велосипед.

Вчера 20-годишният младеж е карал по оживена улица в Лос Анджелис в час пик, когато според съобщенията се е блъснал в задната част на автомобил, който е бил спрял на червен светофар. Източници от правоохранителните органи съобщиха пред TMZ, че инцидентът е станал на булевард "Лос Фелис" около 17:00 ч., по време на пиковия трафик, като шофьорът е излязъл от колата, за да провери как е Пакс.

Полицията и парамедиците пристигнали, за да прегледат Пакс, за когото се твърди, че по това време не е носил каска. Свидетели твърдят, че Пакс е наранил бедрото си и е получил травма на главата, затова е бил откаран в близката болница.

Съобщава се, че медицинският персонал се е притеснявал, че той има лек кръвоизлив в мозъка, но се твърди, че състоянието му вече е стабилно и може би ще може да се прибере у дома тази вечер.

