Робърт Патинсън и Дженифър Лорънс за първи път ще си партнират във филм.

Тя е Катнис Евърдийн от поредицата "Игрите на глада", той е Едуард Кълън от вампирската сага "Здрач". Пътят към върховете на славата на Робърт Патинсън и Дженифър Лорънс - две от най-големите звезди на Холивуд от по-младото поколение, тръгва приблизително по едно и също време. Път, който години по-късно ще ги събере на големия екран.

Кога и как ще се случи това, все още е обект на спекулации. Преди броени дни водещи издания за шоубизнес съобщиха, че първата екранна среща на 38-годишния Патинсън и 33-годишната Лорънс ще бъде в трилъра "Умри, любов моя" (Die, My Love) на режисьорката Лин Рамзи.

Действието във филма се развива в забравен провинциален район и разказва за живота на майка (Дженифър Лорънс), която се бори да запази здравия си разум, докато се бори с психоза.

На този етап не се съобщава каква роля ще играе Робърт Патинсън в трилъра, нито кога ще започнат снимките за продукцията.

Освен режисьор на филма, Лин Рамзи е и съавторът на сценария заедно с Енда Уолш.

