Разкриха как египтяните са построили една от най-старите пирамиди в света (СНИМКА)

Учени откриха, че една от най-старите мащабни конструкции в света - пирамидата на Джосер, най-вероятно е била построена с помощта на изпреварила времето си техника, създадена от древните египтяни, за да местят тежките парчета камък.

Френски изследователи, водени от Ксавие Ландро, президент на археологическия институт Paleotechnic, откриха каменни конструкции вътре и около стъпаловидната пирамида, които доказаха, че първоначално са били части от повдигащо устройство - по същество гигантски хидравличен крик. Учените обосновават подробно хипотезата си в списание PLOS ONE, предава Телеграф.

Французите смятат основната част на крика за вертикален кладенец вътре в пирамидата, за чиято употреба учените все още нямат единодушно мнение. Някои египтолози преди това се съмняваха, че това е гробна камера. Не е ясно защо е необходимо да се прави толкова дълбоко, понеже наподобява асансьорна шахта в многоетажна сграда. Според учените това наистина е бил хидравличен асансьор. Покрай него се е издигала огромна плувка с дървена платформа. Водата го е избутвала нагоре. Според изчисленията на учените теглото на преместените по този начин тежести е достигало 100 тона.

Има основание да се смята, че древните египтяни активно са използвали такива хидравлични съоръжения и вероятно хидравлични асансьори, използвайки ги за изграждането на почти всичките си пирамиди - 31 от тях.

