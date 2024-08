Идрис Елба планира да създаде филмово студио в Занзибар

Идрис Елба планира да създаде филмово студио на танзанийския остров Занзибар, предаде АФП, цитирана от БТА.

Актьорът и рапър, който има корени от Сиера Леоне и Гана, вече е говорил за желанието си да подпомогне развитието на филмовата индустрия в Африка.

„Идрис Елба ще построи модерно студио, подобно на Холивуд, на Ноливуд, което се намира в Нигерия или на Боливуд, в Индия“, каза министърът на инвестициите на Занзибар Шариф Али Шариф. Властите там вече са предоставили на актьора 80 хектара земя на остров Унгуджа.

Hollywood star Idris Elba ( @idriselba ) has been allocated land in Zanzibar 🇹🇿, a Tanzanian archipelago, to launch a film studio.



Last year, the 51-year-old Golden Globes winner also spoke of his plans to build a film studio in Ghana 🇬🇭 pic.twitter.com/1mHiOwc4ux