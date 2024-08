Гризач предизвика късо съединение на летище "Франкфурт"

Част от електрозахранването на летище "Франкфурт" беше прекъснато за няколко часа миналата нощ, след като гризач предизвика късо съединение в електрическа подстанция, съобщиха официални представители на аеропорта. Спирането на електричеството е имало ограничен ефект върху полетите, информира Асошиейтед прес, предава БТА.

Енергийната компания "Сина" (Syna) уточни, че сънливец е предизвикал късото съединение в понеделник около 22:45 часа местно време, предаде ДПА.

Електричеството е било прекъснато и противопожарната служба на летището - изпратена поради дима, който се е образувал в резултат на инцидента. Токът е възстановен около 03:20 часа сутринта във вторник, а сънливецът е открит мъртъв до прегризания от него проводник.

Part of the power supply at Frankfurt Airport in Germany was cut off overnight after a mischievous dormouse caused a short-circuit at an electricity substation, officials said Tuesday. https://t.co/O4SCfNbXKq pic.twitter.com/FGh705vjdm