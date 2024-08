Кейт Мидълтън поздрави британските участници в Олимпиадата с ВИДЕО

Принцът и принцесата на Уелс нарекоха спортистите от отбора на Великобритания "вдъхновение за всички нас" преди церемонията по закриването на Олимпийските игри, пише varna24.bg.



Във видео, публикувано на X, принц Уилям и принцеса Катрин поздравиха спортистите заедно със знаменитостите, американският рапър Снуп Дог, бившият английски футболист Дейвид Бекъм и лекоатлетката Джесика Енис-Хил.



Видеото включва също така обръщения от Ребека Адлингтън, Габи Логан, сър Крис Хой, Дейм Кели Холмс, Марк Чапман, Колин Джаксън, Ема Уилис, Грег Джеймс, Андрю Котър, Майкъл Джонсън и Клеър Болдинг.

Well done @TeamGB, what an incredible journey!



Every athlete showed immense dedication, heart and passion. You made us all so proud!



Here's to celebrating every triumph at @Paris2024 and looking forward to more from @ParalympicsGB later in the summer 🇬🇧🥇 pic.twitter.com/oCLz7HuuLG