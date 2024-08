Принцесата на Норвегия се омъжи за шамана (СНИМКИ)

Норвежката принцеса Марта Луиз се омъжи днес за дългогодишния си партньор, американския духовен гуру Дурек Верет на церемония, на която присъстваха норвежкият крал и други членове на кралското семейство, но която според критиците е била твърде комерсиализирана, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Сватбата беше кулминацията на тридневни празненства в чест на 52-годишната Марта Луиз, която е четвърта в линията на наследяване на трона, и 49-годишният Верет, самозван шаман от Калифорния, след като двойката за първи път обяви връзката си през 2019 г.

Двойката се врече във вярност в живописния западен норвежки град Гейрангер в присъствието на кралски особи от Швеция и Норвегия, както и на приятели, влиятелни личности от социалните медии и норвежки знаменитости.

World exclusive: Princess Martha Louise of Norway marries shaman Durek Verrett – see first photo https://t.co/L5ftSEDYOj