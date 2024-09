Ричард Гиър за "Хубава жена": Между мен и Джулия Робъртс нямаше никаква химия

По време на майсторския клас на 81-ия филмов фестивал във Венеция Гиър се пошегува, че между него и колежката му Джулия Робъртс не е имало „никаква химия“ в сцената, в която неговият герой - богатият бизнесмен Едуард, съблича героинята на Робъртс, Вивиан.

„Този актьор и тази актриса очевидно нямаха никаква химия помежду си“, казва Гиър. „Отдавна не съм виждал това. Но това е секси сцена“.

Гиър заяви, че според него ролята му в хитовата романтична комедия е била „престъпно недописана“. „Героят ми беше основно костюм и добра прическа“, казва той.

Гиър каза, че не е предполагал колко успешен ще стане филмът.

„Това е филм, много малък филм с чудесен режисьор на име Гари Маршал“, обяснява Гиър. „Но ние се забавлявахме. Не знаехме дали някой някога ще го види ".

Голяма грешка, разбира се, тъй като романтичната комедия се превърна в един от най-касовите филми на своето време.

Звездата казва също, че секси сцената с пианото е импровизирана.

„Гари ми каза: „Какво правиш късно през нощта в един хотел? А аз отговорих: „Ами, обикновено съм с джет“, спомня си вече 75-годишният актьор. „И така, не спя цяла нощ и обикновено някъде има бална зала или бар, намирам пиано и свиря на него“.

„Така че ние просто импровизирахме тази сцена“, добави той. „Аз просто започнах да свиря нещо унило, което беше вътрешният живот на този герой“.

