Тайфунът в Япония събори 26-метров кедър на 3000 години (СНИМКИ)

Огромен 3000-годишен кедър на остров Якушима в Югозападна Япония бе повален от силните ветрове, предизвикани от тайфуна „Шаншан“, предаде Синхуа.

В пълния си ръст кедърът бе висок около 26 метра, а обиколката му достигаше 8 метра в долната част на ствола. Местни екскурзоводи го намерили съборен на земята, пречупен близо до основата, пише БТА.

The Yayoi Cedar, a 3,000-year-old tree on Yakushima Island in Kagoshima Prefecture, was found to have been knocked over by high winds from the recent Typhoon Shanshan. https://t.co/oLdFTGHlTM pic.twitter.com/rhLOMYCtZR

Остров Якушима, известен с кедровите си дървета на повече от 1000 години, е обявен за обект на световно наследство на ЮНЕСКО през 1993 г.

Според местната метеорологична обсерватория тайфунът „Шаншан“, наричан още тайфун №10, се приближава до острова от 27 до 29 август със скорост на вятъра до 168,48 километра в час. Мощният тайфун причини смъртта на седем души, повече от 120 бяха ранени, а над 1000 къщи бяха повредени от поривите на вятъра и наводненията.

A massive 3,000-year-old cedar on Yakushima Island in Kagoshima Prefecture in southwestern #Japan has been toppled, apparently due to strong winds brought by #Typhoon Shanshan, local media reported. At its full height, the cedar stood about 26 meters high with a circumference… pic.twitter.com/bI2ag5uNFc