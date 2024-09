Бионсе не иска да снима музикални видеоклипове, защото разсейват от музиката

Бионсе най-накрая сподели защо се е дистанцирала от правенето на музикални видеоклипове за последните си албуми. Последните албуми на Бионсе, като Cowboy Carter и Renaissance, нямат музикални видеоклипове и има причина за това.

„Мисля, че е важно във време, когато всичко, което виждаме, са визуални изображения, светът да може да се съсредоточи върху гласа,” певицата каза пред GQ. “Музиката е толкова богата на история и инструменти. Отнема месеци за смилане, проучване и разбиране.”

Тя продължи: “Музиката се нуждае от пространство, за да диша сама. Понякога изображението може да отвлече вниманието от качеството на гласа и музиката. Годините на упорит труд и детайли, вложени в албум, чиято направа отнема повече от четири години! Музиката е достатъчна. Феновете от цял свят се прехласват по визуалното. Всички получихме визуалното по време на турнето. След това получихме повече визуализации от моя филм.”

В същото интервю Бионсе посочи някои от артистите, които са я вдъхновили.

“Обичам и уважавам всички певици и текстописци, които са активни в момента.… Raye, Victoria Monét, Sasha Keable, Chloe x Halle и Reneeacute; Рап. Обичам Doechii и GloRilla!”, изброи тя. “Много харесвам "Please, please, please" на Сабрина Карпентър и мисля, че Thee Sacred Souls и Chappell Roan са талантливи и интересни.”

Въпреки това Бионсе каза, че прекарва по-голямата част от времето си в „слушане на класики” от Стиви Уондър и Марвин Гей. Певицата нарече Inside Out 2 “най-добрия филм, който съм гледала тази година" и допълни, че в момента гледа сериала "Домът на дракона".