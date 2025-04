Майката на 14-ото дете на Мъск: Предлага ми 15 милиона долара месечно, за да мълча

Писателката Ашли Сейнт Клеър разкри шокиращата сума пари, която Илон Мъск ѝ е предложил да мълчи, след като му родила дете.

Ашли публично разкри, че е майка на 14-ото дете на Мъск. Името на момчето е Ромул. Скорошен тест за бащинство показва, че Мъск е "99,9999%" баща на момчето.

Милиардерът все още не е признал публично, че детето е негово и в момента води съдебна битка с Ашли, която включва теста за бащинство. През март Ашли говори за финансовите проблеми, пред които е изправена по време на съдебната си битка с Мъск, а сега разкри, че той ѝ е предложил над 15 милиона долара на месец, за да не разкрива, че е баща на момченцето, докато то не навърши 21 години.

Elon Musk's obscene offer to baby mama Ashley St. Clair for her silence and their newborn's name is revealed https://t.co/ndKnBkbxqN