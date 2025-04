Продават на търг джобен часовник на пасажер на "Титаник" за 50 000 британски лири

Дамски джобен часовник, намерен сред вещите на един от пътниците, удавили се по време на злополучното първо плаване на кораба „Титаник“, може да бъде продаден на търг за 50 000 британски лири, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Пътникът, който бил на 27 години, е бил от Дания и е пътувал във втора класа. Неговото име било Ханс Кристенсен Гивард и е сред 1500-те загинали при сблъсъка на кораба с айсберг през 1912 г.

Гивард пътува до Съединените щати с двама свои приятели, които също загиват. Часовникът е намерен при изваждането на тялото на Гивард от Северния Атлантически океан. По-късно младият мъж е погребан в Канада.

