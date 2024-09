Майкъл Мадсен се развежда, обвини жена си за самоубийството на сина им

Актьорът Майкъл Мадсън подаде молба за развод, твърдейки, че е бил жертва на насилие от страна на съпругата си ДеАнна Мадсън в продължение на години.

Звездата от "Имало едно време... в Холивуд" посочва като причина за раздялата си "непреодолими различия", съобщава Page Six.

Наред с това Майкъл разкри, че двамата с Деана са се разделили малко след смъртта на сина им Хъдсън, който се самоуби през януари 2022 г. — за което обвинява отчуждената си съпруга. В подаденото заявление актьорът заявява, че според него ДеАнна “е подтикнала” 26-годишния им син да се застреля фатално “чрез нейното пренебрежение, пиене и алкохолизъм”.

Michael Madsen divorcing wife of 28 years over belief she drove their son Hudson to suicide https://t.co/UCqvD11rpI pic.twitter.com/iOzDNnC5Sc