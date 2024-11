Коронацията на крал Чарлз Трети е струвала 72 млн. паунда

Коронацията на британския крал Чарлз Трети е струвала на данъкоплатците 72 млн. британски лири, показват официалните сметки, цитирани от ДПА.

Данните включват 50,3 млн. британски лири разходи на Министерството на културата, медиите и спорта и 21,7 млн. британски лири за Министерството на вътрешните работи за охраната на събитието през май 2023 г.

Чарлз Трети беше коронясан в Уестминстърското абатство на церемония, на която присъстваха високопоставени гости от цял свят. На следващата вечер в замъка Уиндзор се състоя концерт със звезди, припомня БТА.

В годишния доклад и отчетите на Министерството на културата, медиите и спорта се казва, че успешно е преминал централният уикенд на коронацията на Негово Величество крал Чарлз Трети, на който са се насладили милиони хора както в Обединеното кралство, така и по целия свят.

