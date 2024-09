Полиция нахлу в дома на Дженифър Анистън

Служители на реда се втурнали в дома на актрисата Дженифър Анистън посред нощ, след като им съобщили, че собственичката на жилището прави опит за самоубийство.

Според TMZ неизвестен мъж е оставил на полицията съобщение, че предния ден приятелката му е заплашила със самоубийство и като цяло се е оплакала, че напоследък не се чувства добре, предава БГНЕС. В този случай името на „приятелката“ той не е посочил, така че за полицаите е било изненада, че се намират в дома на актрисата Дженифър Анистън. Освен това нахлуването изненадало и охраната, която обаче пуснала полицията в къщата. 55-годишната Анистън трябвало да се оправдава и да убеждава полицията, че няма желание да си навреди.

