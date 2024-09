Фризьорът на принцеса Даяна разкри за първи път възможно ли е принц Хари да не е син на крал Чарлз III

Ричард Далтън, фризьорът на принцеса Даяна, издаде своите мемоари „It’s All About the Hair“, в които разкрива някои нови тайни от кралското семейство, пише jenata.blitz.bg.

Той отговаря на слуха, че инструкторът по езда Джеймс Хюит е биологичният баща на принц Хари. И Хари, и Хюит имат червена коса и лунички.

„Невъзможно е. Хари вече беше роден, когато тя започна връзката си с Джеймс Хюит, така че това не е възможно.

Ричард Далтън също така споделя в книгата си , че Даяна „много се ядосваше“ от таблоидите, които настояваха, че Хюит е бащата на Хари.

Предполага се, че аферата на Даяна с Хюит е започнала през 1986 г., две години след раждането на Хари през 1984 г. В книгата си Далтън пише, че Даяна и Хюит са имали „любовна афера“, продължила три години от 1989 до 1991 г.