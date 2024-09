На 76 г. почина звездата от "Ченгето от Бевърли Хилс" Джон Аштън

Звездата от "Ченгето от Бевърли Хилс" Джон Аштън почина на 76-годишна възраст. Актьорът е издъхнал кротко и мирно в Колорадо, САЩ, след битка с рака.

"Джон беше любящ съпруг, брат, баща и дядо, който дълбоко ще липсва на всички, които го познаваха’, се казва в изявление на неговия представител.

"Джон оставя след себе си наследство от любов, всеотдайност и служба. Споменът за него завинаги ще бъде ценен от съпругата му, децата, внуците, както и от брат му, сестрите му, голямото му семейство и всички, които го обичаха. Влиянието на Джон върху света ще бъде помнено и отбелязвано от идните поколения.", гласи още изявлението, изпратено до Deadline.

John Ashton has sadly passed away at the age of 76. pic.twitter.com/zhToT7VMDw