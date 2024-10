Потвърдиха присъдата на оръжейничката за фаталната стрелба на снимачната площадка на "Rust"

Съдия от щата Ню Мексико потвърди присъдата на оръжейничката Хана Гутиерес-Рийд за причиняване на смърт по непредпазливост след изстрел, произведен от актьора Алек Болдуин на снимачната площадка на уестърна „Ръжда“ (Rust), предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Оръжейничката Гутиерес-Рийд поиска от съда да отмени присъдата ѝ или да насрочи нов процес. Тя твърди, че прокурорите не са разкрили доказателства, които биха могли да я оправдаят.

В писмено разпореждане на съдия Мери Марлоу Сомър се отбелязва, че адвокатите на Гутиерес-Рийд не биха могли да успеят да се аргументират достатъчно в полза на подсъдимата, ако въпросните доказателства са представени. Освен това според Сомър дори при такова развитие на обстоятелствата изходът на процеса би бил същият.

