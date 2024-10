Шон „Диди“ Комбс е изправен пред 120 допълнителни съдебни дела за сексуално насилие

Шон „Диди“ Комбс е изправен пред 120 допълнителни дела за сексуално насилие, които ще бъдат заведени в Ню Йорк, Лос Анджелис и Маями през следващите седмици.

По-рано днес в Хюстън се проведе пресконференция, на която група адвокати разкриха огромното количество искове, които чакат завеждане.

“Най-голямата тайна в развлекателната индустрия, която всъщност изобщо не беше тайна, най-накрая беше разкрита на света,” каза адвокат Тони Бъзби, според Washington Post. “Стената на мълчанието вече е разрушена.”

Фирмата заяви, че жертвите са еднакъв брой мъже и жени и че те са на възраст от девет до 38 години по време на инцидентите. Според CNN двадесет и пет жертви са били непълнолетни по време на предполагаемите действия, а няколко жертви са разговаряли с ФБР.

Нападенията обхващат период от 30 години, датиращи от началото на 90-те години на миналия век и до тази година, като половината от жертвите подават полицейски доклади или търсят медицинска помощ по време на предполагаемото нападение. По-голямата част от жертвите твърдят, че са били дрогирани, а при няколко теста за наркотици е открито конско упойващо вещество. Адвокатите твърдят, че са получили повече от 3000 отговора, след като са отправили призив към жертвите да се явят, които са проверили и свели до 120 достоверни случая.

В делата ще бъдат посочени многобройни съответници, включително сътрудници, членове на семейството, звукозаписни компании и места за събития. Жертвите твърдят, че всички са били заплашвани да мълчат, подобно на много от обвинителите, завели дела срещу Комбс през последната година.

В изявление, предоставено на Variety, адвокатът на Диди Ерика Волф каза: “Както правният екип на г-н Комбс подчерта, че той не може да отговори на всяко неоснователно обвинение в превърналия се в безразсъден медиен цирк. Въпреки това г-н Комбс категорично отрича като невярно и клеветническо всяко твърдение, че е малтретирал сексуално някого, включително непълнолетни. Той очаква с нетърпение да докаже своята невинност и да се оправдае в съда, където истината ще бъде установена въз основа на доказателства, а не на спекулации.”

Шон Комбс беше обект на вълна от съдебни дела за сексуално посегателство през последната година, като се започна с експлозивно, заведено от бившата му приятелка, Каси Вентура, през ноември 2023 г. Въпреки че делото беше уредено ден след като беше подаден искът, тя предизвика поредица от други обвинения, последно от бившия член на Dirty Money Доун Ричард, както и жена, която го съди миналата седмица за насилственото ѝ изнасилване в началото на 2000-та.

Няколко месеца по-късно CNN публикува видеоклип от 2016 г. на Комбс, който жестоко атакува Вентура в хотел в Лос Анджелис, съвпадайки с някои от твърденията, които тя направи срещу него в своя иск. Комбс се извини за поведението си в Instagram, твърдейки, че е “достигнал дъното” и че неговото „държание на това видео е непростимо.”

Man they really just let Sean Combs do whatever he wanted didn’t they? Remember when this video of #Diddy beating Cassie Ventura in that hotel, how he wasn’t already In prison almost 8 years ago is so messed up.



pic.twitter.com/0wCBlpD2hf