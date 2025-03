Съкилийникът на Пи Диди разкри как са реагирали затворниците на задържането му (ВИДЕО)

Наскоро се появи новината, че бившият крипто-магнат Сам Банкман-Фрайд, който излежава 25-годишна присъда по обвинения в измама, присвояване на средства и престъпен сговор, е станал съкилийник на известния рапър Шон „Пи Диди“ Комбс в нюйоркския затвор Metropolitan Detention Centre (MDC). Според американските медии Комбс е в очакване на съдебен процес по обвинения в трафик на хора и рекет, които той категорично отрича.

Двамата се намират в звеното 4 North – зона с по-леки условия, където се допуска игра на въздушен хокей и където затворниците получават по-вкусна храна от останалите. В интервю с бившия водещ на Fox News Тъкър Карлсън, Сам Банкман-Фрайд бе попитан дали е прекарвал време с легендарния основател на лейбъла Bad Boy Records. „Сприятелихте ли се там? Да не би да висиш с Диди? Мисля, че и той е при теб“, пошегува се Карлсън.

Банкман-Фрайд определи Комбс като „мил човек“, въпреки необичайната ситуация: „Сформирах няколко приятелства. Това е странна среда – комбинация от няколко други нашумели случаи и много предполагаеми бивши гангстери.“ Той добави, че макар да познава само „едно лице на Диди в затвора“, рапърът се държи любезно както с него, така и с останалите в звеното. „Това място е като да ти смачка душата. Много бързо разбираш, че хората край теб са различни, когато си отвътре, отколкото извън този свят“, коментира бившият крипто-милиардер.

