Кръстиха най-старата открита вкаменелост на човешко лице на "Пинк Флойд" (СНИМКИ)

Учени са открили в Испания вкаменени лицеви кости на възраст около 1,1 млн. - 1,4 млн. години, които вероятно представляват неизвестен досега вид в еволюционната линия на хората - откритие, което пренаписва ранната история на човечеството в Европа, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Вкаменелостите от пещерата Сима дел Елефанте край Бургос се състоят от фрагменти, обхващащи 80 на сто от лявата страна на средната част на лицето на възрастен индивид, включително части от скулата и горната челюст с носната структура. Те са сред най-старите известни човешки вкаменелости от Европа.

Изследователите са дали на находката името Пинк в чест на музикалната група "Пинк Флойд".

Лицевата анатомия на Пинк е била по-примитивна от тази на Homo antecessor - вид, за който е известно, че е обитавал Западна Европа преди около 850 000 години и чието лице наподобявало това на съвременните хора. Пинк е имал по-изпъкнала и масивна средна част на лицето от Homo antecessor и е показал прилики, но и разлики с Homo erectus, смятан за първия човешки вид, мигрирал от Африка, отбелязва Ройтерс, цитира БТА.

Изследователите твърдят, че находката не е достатъчна, за да се стигне до заключението, че Пинк е принадлежал към все още неназован вид древен човек, но са на мнение, че това е реална възможност. Те са дали на фосила временното име Homo affinis erectus като признание за сходството с някои черти на Homo erectus, отбелязва Ройтерс.

"Тази находка открива нова линия за изучаването на човешката еволюция в Европа, тъй като въвежда нов играч в ранното населяване на континента", обясни археологът Роза Уге от Каталунския институт по човешка палеоекология и социална еволюция (IPHES-CERCA). Тя е водещ автор на изследването, публикувано в сряда в списание "Нейчър".

