Дженифър Лопес с ново гадже - отново актьор

Поп звездата Дженифър Лопес и британският актьор Брет Голдстийн бяха забелязани заедно на събитие след премиера на Бродуей и слуховете не закъсняха. Макар да не е потвърдено дали двамата са на среща, присъствието им в компанията на актьорския състав на постановката „Oh, Mary!“ в Ню Йорк породи редица спекулации, пише Marca.

Неделната вечер премина в усмивки и забавни мигове – 55-годишната Дженифър Лопес сияеше в елегантен кремав блейзър, с частично прибрана коса. Тя позира за снимки с колеги от шоубизнеса като Мерил Стрийп и Мартин Шорт, докато 44-годишният Голдстийн предпочете по-тъмен тоалет и сякаш остана встрани от обективите, но все пак ясно присъстваше в кадрите.

Според очевидци двамата са пристигнали заедно, без компания или придружители – детайл, който незабавно породи слухове за възможна по-близка връзка между тях. На този етап, обаче, всичко остава на ниво догадки.

Със сигурност е известно, че Дженифър и Брет работят заедно по нов проект – романтичната комедия „Office Romance“, чиито снимки вече са започнали в Ню Джърси. Тази колаборация е знакова, тъй като британският актьор още в своя подкаст не скри възхищението си към Лопес и открито заяви, че е „напълно влюбен“ в нея. На свой ред, Дженифър сама го е избрала за главната роля в бъдещия филм.

