Лекарят на Матю Пери официално е обвинен за смъртта на актьора

Доктор Марк Чавес, един от двамата лекари, които бяха обвинени във връзка със смъртта на Матю Пери през октомври 2023 г., се призна за виновен в заговор за разпространение на кетамин, според TMZ .

54-годишният Чавес потвърди признанието си пред съдия във федералния съд в Лос Анджелис в сряда, 2 октомври, допълва изданието.

Лекарят е заплашен от до 10 години затвор, но присъдата му ще бъде произнесена чак на 2 април 2025 г.

До произнасянето на присъдата Чавес остава на свобода срещу гаранция от 50 000 долара. Съобщава се, че той е предал паспорта и медицинския си лиценз, като се е съгласил да не практикува медицина. Преди това Чавес прие споразумение за признаване на вината при първото си явяване във федералния съд в Лос Анджелис на 30 август. Той подписа споразумение „да се признае за виновен в заговор за разпространение на хирургическия анестетик кетамин“, според Associated Press.

