Принц Хари посети кралство Лесото (СНИМКИ)

Принц Хари е на посещение в кралство Лесото, съобщи АП. Именно в малката планинска държава в Африка херцогът на Съсекс стана съосновател на благотворителна фондация, подкрепяща младежи, през 2006 г. Фондацията бе основана в памет на майката на принц Хари, принцеса Даяна.

Посещението на принца в Лесото започна във вторник тази седмица със среща с млади хора.

Prince Harry is visiting the small mountain kingdom of Lesotho having co-founded a youth charity there in 2006 in honor of his late mother, Princess Diana. https://t.co/TNTtiwJ5pp — The Washington Times (@WashTimes) October 3, 2024

През миналия месец Хари навърши 40 години, припомня БТА.

Той трябва да посети още Йоханесбург в РЮА в рамките на четиридневно пътешествие в Южна Африка. Това е първото посещение на принц Хари в региона през последните пет години. Съпругата му Меган и двете им деца Арчи и Лилибет не го придружават.

Принц Хари съоснова фондация Sentebale съвместно с принца на Лесото Сеейсо. Първоначалната цел на благотворителната организация е подпомагането на млади хора, заразени с вируса на ХИВ.

📸 Prince Harry, The Duke of Sussex with members of the community during a visit to Matlameng – Ha Mahlehle in the Leribe region with Sentebale to meet with the community and see the climate resilience project in action on October 2, 2024 in Leribe, Lesotho. pic.twitter.com/KilUy6bnkI — MimiRoche (@Mimicinque) October 3, 2024

Организацията работи в Лесото и Ботсвана и подкрепя деца и млади хора в борбата с предизвикателства, свързани със здравето, неравнопоставеността и климата. Дума sentebale означава "не ме забравяй" на езика на Лесото. Двамата принцове са искали името на фондацията да бъде в памет на покойните им майки.

Lesotho Welcomes Harry Home



“Today marked a significant moment as Prince Harry, Duke of Sussex – or Mohale, as he’s affectionately known by the Basotho people – commenced his trip to Lesotho, warmly welcomed by The King and Queen in a private meeting” #PrinceHarryInLesotho pic.twitter.com/uGU8hfFfby — ChrisBaronSmith (@ChrisBaronSmit1) October 1, 2024