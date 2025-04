Принц Хари на изненадващо посещение в Украйна (СНИМКИ)

Принц Хари направи неочаквано посещение в Украйна, където се срещна с жертви на войната и оказа подкрепа на клиника за рехабилитация на ранени военни и цивилни. Посещението се състоя на 10 април, само ден след като херцогът на Съсекс присъства на съдебни заседания в Лондон, свързани със спора около личната му охрана във Великобритания, пише People.

След делото, проведено на 8 и 9 април, 40-годишният Хари се отправи към Лвив, за да посети „Суперхюмънс Център“ – модерно лечебно заведение, където пациенти получават безплатно протези, хирургична помощ и психологическа подкрепа. Поканата за визитата е била отправена лично от изпълнителния директор на центъра Олга Руднева още миналата година, а по-късно подновена по време на игрите Invictus Games във Ванкувър-Уистлър през февруари.

🇬🇧🇺🇦 Prince Harry visited victims of the war in Ukraine in an unannounced trip to the country on Thursday, - The Telegraph 🙏 The Duke of Sussex went to the Superhumans Centre, a Lviv clinic that treats wounded soldiers. pic.twitter.com/aWEnFgaviM

Целта на визитата е била принц Хари лично да се запознае с висококачествените услуги за рехабилитация и подкрепа, които се предоставят на хора в страна, намираща се в активна военна ситуация.

Синът на крал Чарлз III, който служи в британската армия цели 10 години, бе придружен от представители на фондацията Invictus Games, включително четирима ветерани, преминали през подобни травматични преживявания. Самият Хари е основател на Invictus Games — международни параолимпийски игри за ранени и болни военнослужещи и ветерани, създадени през 2014 година.

NEW: Prince Harry has been in Ukraine. He was supporting the charity @superhumans_com which provides care for those affected by war.

Harry was in Lviv in Ukraine yesterday. Details have just been released. pic.twitter.com/orMhIsefXS