Принц Хари донесе козунак и боядисани яйца на семейството си от Украйна (ВИДЕО)

След емоционалното си и исторически символично посещение в Украйна, принц Хари бе посрещнат не просто като съпруг, а като истински герой в дома си в Монтесито, Калифорния. Съпругата му Меган Маркъл бе организирала топло семейно посрещане, в което активна роля изиграха и децата им.

За завръщането на съпруга си херцогинята на Съсекс бе подготвила изискан 5-звезден брънч в тясно семеен кръг – палачинки, пресни плодове, бъркани яйца, и десерт, който тя сподели в социалните мрежи. В кратко видео, публикувано в Instagram, се виждат ръцете на малките Арчи и Лилибет, които с радост опитват от специална изненада от Украйна – сладкиш, придружена с посланието: „Специалният подарък, който татко донесе от Украйна.“

#PrinceHarry's wife, #Meghan Markle, shared a photo of a paska, a traditional #Ukrainian #Easter bread, on her Instagram.



Yulia Svyrydenko, First Deputy Prime Minister and Minister of Economy of Ukraine, said that during Prince Harry's visit to #Ukraine, he received a gift from… pic.twitter.com/ILasaSQFub