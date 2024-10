Ще можем да наблюдаваме ярка комета, наближаваща Земята до дни

Ярка комета приближава Земята и ще може да се наблюдава от територията на България, съобщи за БТА Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и катедра „Астрономия“ на Физическия факултет на Софийски университет (СУ) „Св. Климент Охридски“.

Кометата C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) е открита в началото на 2023 г. и предизвика голям интерес сред астрономите заради прогнозите, че ще се наблюдава с висока яркост към края на лятото и през есента на 2024 г.

Кометата премина през перихелия си на 27 септември т.г., на разстояние 58.4 млн. километра от Слънцето. Сега тя се приближава към Земята и ще бъде най-близо до нас на 12 октомври 2024, на разстояние 70,61 млн. километра. Тогава се очаква нейната яркост да бъде доста висока – около 0,2 видима звездна величина, уточни физикът.

Comet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) is Now the Brightest Comet in 13 Years!



This incredible comet has overtaken NEOWISE from 2020 in brightness, with current estimates of 0.4 magnitude! The tail is stretching a whopping 15 degrees across the sky—that's equal to the width of 30… pic.twitter.com/pyLNTYm8zh