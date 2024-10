Тейлър Суифт стана най-богатата певица в света

Поп звездата Тейлър Суифт надмина Риана и вече е най-богатата певица в света, съобщи БНР. Богатството ѝ се оценява на над 1,6 милиарда долара.

Суифт също така е вторият най-богат музикант в света, като се нарежда веднага след Джей Зи, който притежава около 2,5 млрд. долара.

Риана притежава "скромните" 1,4 милиарда долара.

Forbes has updated Taylor Swift's net worth to $1.6 billion, richest female musician in history. pic.twitter.com/3BZiiHSFLZ