След по-малко от 2 години брак: Кание Уест и Бианка Ченсори са пред развод

Кание Уест и Бианка Ченсори са пред развод развод след по-малко от две години брак.

Двойката, която се ожени през декември 2022 г., е попаднала в труден етап, твърди TMZ. Изданието съобщи в понеделник, че основателят на Yeezy и неговата изпълнителна директорка, превърнала се в муза, са се разделили преди няколко седмици.

47-годишният Уест информирал близките си, че планира да се разведе с 29-годишната Ченсори и да живее в Токио, допълва още изданието.

Съобщава се, че предполагаемата им раздяла е накарала архитекта да се върне в родната си Австралия, за да прекара време със семейството и приятелите си.

