Направиха първата сонарна СНИМКА на чудовището от Лох Нес

Трескавото издирване на чудовището Неси, което според легенди и очевидци живее във високопланинското шотландско езеро Лох Нес, се засили през последните две години. Ново откритие показва, че феновете на мистериозното създание са на прав път в откриването.

Подводни хидрофони, използвани от специалисти в центъра на Лох Нес в Хайлендс, записаха силни звуци от някои големи обекти миналата година. Учените са наблюдавали движението им, но не са успели да ги идентифицират. Местният шотландски капитан Шон Слоги имаше по-голям късмет. Докато патрулираха езерото на 22 септември 2024 г. на лодка с моряк Лиъм Маккензи, млади хора забелязали непознат обект на екрана на сонара си.

The search for the Loch Ness Monster has intensified following a recent sonar sighting by Shaun Sloggie, a seasoned skipper



While cruising on September 22, 2024, he detected a large object at a depth of around 98 meters, describing it as "the biggest thing I've ever seen."



