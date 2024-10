Емблематичният Фонтан ди Треви в Рим ще има нов облик след ремонт

Емблематичният Фонтан ди Треви в Рим ще има нов облик след ремонта, който започна днес, предаде АФП, като цитира местните власти.

По време на реконструкцията туристите ще могат да го наблюдават от специално изграден мост. Стъклените панели ще позволяват на посетителите да продължат обиколката си, докато се извършват почистващи и ремонтни дейности в долната част на фонтана, където се хвърлят монети във водата.



В момента мостът е в процес на изграждане и трябва да бъде готов през следващите седмици, отбелязва АФП.

Сцена от филма "Сладък живот" на Федерико Фелини прави паметника известен и той се превръща в забележителност и един от най-посещаваните обекти в Рим.

Rome's iconic Trevi Fountain is to undergo a two-month clean-up when some visitors will get a rare, close-up view of the Baroque masterpiece from a suspended walkwayhttps://t.co/CZXPh3pVgc pic.twitter.com/4k3SA69Anq