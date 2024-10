Намериха произведение на изкуството, изхвърлено в кошче за боклук от служител на музей (СНИМКА)

Музей в Нидерландия откри в кошче за боклук едно от произведенията си на модерното изкуство, което наподобява две празни бирени кутии, предаде АФП, цитирана от БТА.

Творбата е била изхвърлена от служител, който решил, че експонатът е отпадък.

Произведението, озаглавено Tous les bons moments que nous avons passeйs ensemble ("Всички хубави моменти, които изживяхме заедно") на френския творец Александър Лаве, на пръв поглед прилича на две празни бирени кутии, като едната е смачкана.

Това обаче са две кутии, старателно изрисувани на ръка с акрил. "В създаването им са вложени много време и усилия", казват от музея, цитирани от АФП.

Техник в културната институция не разбрал художествената им стойност и ги изхвърлил в кофата за боклук, докато творбата била изложена в стъклена асансьорна шахта.



Фроуке Будинг от музея LAM в Лисе, в западната част на Нидерландия, обясни пред АФП, че произведенията на изкуството често са поставяни на необичайни места и затова тази творба е била изложена в асансьорна шахта.

"Опитваме се да изненадваме посетителите всеки път", обясни тя.

Кураторката Елиса ван ден Берг се завърнала от кратка почивка и забелязала, че кутиите са изчезнали. Тя извадила творбата от чувала за боклук точно в момента, в който трябвало да бъде изхвърлен.



Произведението на съвременното изкуство вече е поставено на по-традиционно място - върху постамент в музея.

