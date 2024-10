Ето каква е темата за следващата Met Gala

Темата на следващото издание на годишния бал на "Метрополитън" и звездните му домакини вече са известни - Фарел Уилямс, Люис Хамилтън, Колман Доминго, Ей Ес Ей Пи Роки и Леброн Джеймс ще помогнат на музея да открие изложба, посветена на черния стил в мъжкото облекло през вековете, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Уилямс и Хамилтън присъстваха на обявяването.

Пролетната експозиция Superfine: Tailoring Black Style ще бъде открита на 5 май по време на бала на "Метрополитън". Точният дрескод за звездите, които ще бъдат поканени на галата, съобразен с темата на изложбата, ще бъде обявен в началото на следващата година.

Това е първата модна изложба в "Метрополитън" от над 20 години, фокусирана изключително върху мъжкото облекло, което обяснява почти изцяло мъжкия състав на домакините. Към тях ще се присъедини организаторката на проявата - легендарната главна редакторка на американското издание на сп. "Вог" Ана Уинтур.

