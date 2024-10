Простреляха бившия китарист на Ози Озбърн Джейк И. Лий

Джейк И. Лий, бивш китарист на Ози Озбърн, е бил прострелян многократно и тежко ранен в Лас Вегас рано сутринта във вторник, съобщи АП, цитирана от БТА.

Полицията обяви, че Лий е бил прострелян около 2:40 ч. във вторник местно време и е откаран в болница за лечение. Не са извършени арести, а от полицейското управление съобщиха, че разследването на стрелбата, която е станала в квартал на около 16 км южно от централния булевард Лас Вегас Стрип, продължава.

