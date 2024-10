Джъстин Тимбърлейк отмени концерти от турнето си заради заболяване

Джъстин Тимбърлейк временно прекратява турнето си поради здравословни проблеми.

43-годишният певец обяви, че ще направи кратка пауза в световното си турне "Forget Tomorrow World Tour", започнало през април. Изпълнителят е диагностициран с бронхит и ларингит, което налага пренасрочване на предстоящите му концерти.

На 22 октомври Тимбърлейк публикува съобщение в Instagram, в което информира феновете си за състоянието си:

"Здравейте – не се чувствах добре през последните няколко концерта и се оказа, че имам бронхит и ларингит. Съжалявам, че трябва да пренасроча следващите няколко концерта от 23.10 до 2.11.Новите дати са посочени по-горе. Благодаря ви за разбирането – ще ви се реванширам – JT.", написа музикантът в пост в Instagram.

Към публикацията Тимбърлейк добави актуализиран плакат с новите дати на концертите, които ще се проведат между 14 и 27 февруари 2025 г.

Турнето на Тимбърлейк е в подкрепа на шестия му студиен албум „Everything I Thought It Was“ и включва изпълнение на 29 песни, сред които са любимите на феновете хитове като „My Love“, „Cry Me a River“, „Suit & Tie“ и „Rock Your Body“.

По-рано този месец Джъстин Тимбърлейк също беше принуден да отложи концерта си в Нюарк, Ню Джърси, на 8 октомври, поради травма. Тогава той изрази съжалението си, че не може да се срещне с феновете, но обеща да направи всичко възможно, за да компенсира отложеното шоу.

„Оценявам подкрепата ви и благодаря за разбирането“, добави в изявлението си певецът, подписвайки с инициалите си „JT“.