Майката на Бионсе издава мемоари

Тина Ноулс ще издаде мемоари през пролетта на следващата година, като ги е нарекла "Матриарх", съобщи Асошиейтед прес, предава БТА.

Майката на Бионсе и Соланж Ноулс е моден дизайнер. Издателят "Рандъм хаус" нарича мемоарите ѝ история на "една решителна, непоколебима, самоосъзната и мъдра жена, която е отгледала и вдъхновила някои от великите артисти на нашето време".

Книгата ще излезе в продажба на 2 април.

"Винаги съм разказвала истории. Това е нещо, което научих от майка си", казва Тина Ноулс в изявление. "Когато създадох собствено семейство, вярвах, че дъщерите ми трябва да знаят откъде идват, за да знаят къде отиват".

We have an exclusive first look at the cover of Tina Knowles’ memoir, “Matriarch,” which follows the legendary stylist’s journey from childhood to raising her superstar daughters, Beyoncé, Solange and her bonus daughter, Kelly Rowland.



“Matriarch” will be out April 22, 2025. pic.twitter.com/mehBml3Dfa