Известен рапър се призна за виновен по обвинение за участие в престъпна банда

Трийсет и три годишният американски рапър Йънг Тъг, който беше арестуван по обвинение за участие в престъпна банда, се призна за виновен, съобщи ДПА. Това сложи край на наказателното производство срещу него в Атланта.

Йънг Тъг, чието истинско име е Джефри Иулямс, беше осъден на 40 г. затвор, но заради признанието и заради излежаното до момента време беше освободен.

Йънг Тъг беше арестуван през 2022 г. в Атланта, Джорджия. Сега той получи 15-годишен изпитателен срок. Забранено му е да живее в родния си град Атланта в продължение на 10 години.

Young Thug speaks to Judge Whitaker:



“I take full responsibility for my charges... through these last two and a half years of my life, you are truly the best thing that's happened to me.”pic.twitter.com/iDwFGtPeEK