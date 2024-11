Димитър Маринов участва в коледната реклама на Amazon (ВИДЕО)

Празничният сезон официално е пред нас, а търговците започват битката с коледните реклами, за да привлекат купувачите към продуктите си.

Британският клон на гиганта Amazon също сподели своята емоционална празнична продукция, която е режисирана от всепризнатия режисьор Уейн Макклами, а главната роля в нея е поверена на българския актьор Димитър Маринов.

Коледната реклама на Amazon започва с портиер, който изпълнява ежедневните си задачи в театъра, докато тихо пее на себе си.

Тогава зрителите могат да видят страстта му през целия живот към пеенето, докато отваря шкафчето си, за да разкрие снимка на него като по-млад мъж, изпълняващ сцената.

След като колегите му чуват забележителния му глас, който нежно отеква из празните коридори на сградата, те са трогнати да организират специална изненада.

Обединявайки се като общност, те превръщат богато украсения театър Sonnet в подходяща сцена за представления, пълна с осветление, постановка и, за негово чудо, инструментална подгряваща песен.

Снимка: YouTube

С малко помощ от Amazon, последният щрих е бърза доставка на елегантно черно сако от смокинг, което позволява на скромната звезда да влезе в светлината на прожекторите и, подтикван от своите възхитени колеги, просто да "пее".

Докато колегите му заемат местата си, портиерът изпълнява трогателно изпълнение на любимата класика на Бахарак-Дейвид от 1965 г. "What the World Needs Now Is Love", демонстрирайки неговото грандиозно и изненадващо вокално майсторство.

Рекламата отразява как един на пръв поглед малък жест може да създаде значими моменти и да отпразнува смелостта, която е необходима, за да споделиш таланта си.

Снимка: YouTube

"Това е история, която празнува радостта от правенето на нещо специално за хората в живота ви. Мисля, че всички знаем колко прекрасно е да си получател дори на най-малкия акт на доброта - независимо дали това е обмислен подарък или насърчителна дума - и ние искахме да вдъхнем живот на тази неизразима емоция", каза Джо Шусмит, глобален директор Креативен директор в Amazon.

От години българският актьор Димитър Маринов разпределя професионалните си ангажименти между Америка и България. Той работи и с агенти на Острова, подобно на редица други бг звезди, и най-вероятно това е допринесло за включването му в проекта, пише dir.bg.

Актьорът се качи и на сцената по време на церемонията за връчването на наградите Оскар през 2018 г., тъй като филмът с негово участие "Зелената книга" взе наградата на Академията за "най-добър филм".