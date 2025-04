Русия и Китай ще строят ядрен реактор на Луната

Предварителните планове за ръководената от Китай и Русия Международна лунна изследователска станция (МЛИС) включват изграждането на ядрен реактор на повърхността на Луната, според презентация на китайски космически служител, пише БТА, позовавайки се на Ройтерс.

Презентацията на Пей Чжаоюй, главен инженер на китайската мисия "Чанъе-8" през 2028 г., показва, че енергийното снабдяване на базата може да зависи и от мащабни слънчеви панели, които ще бъдат изградени на лунната повърхност.

Мисията "Чанъе-8" има за цел да положи основите за изграждането на постоянна лунна база с човешко присъствие.

BREAKING: China has confirmed plans to build a nuclear power plant on the Moon to supply energy for the research station it’s envisioning in partnership with Russia. pic.twitter.com/TuMpXTcrkb