Манифестирам - думата на 2024 г. според речника на Кеймбридж

Речникът на Кеймбридж избра "манифестирам" за дума на 2024 година, след като знаменитости като певицата Дуа Липа и гимнастичката Симон Байлс говориха за "манифестирането" (проявяването) на своя успех, предаде Пи Ей мидия/ДПА, цитирана от БТА.

Терминът, който набра популярност в ТикТок (TikTok) и други социални медии, e прегледан близо 130 000 пъти на сайта на речника тази година, което го прави една от най-търсените думи на 2024 г.

Уендалин Никълс, мениджър на издателството на речника на Кембридж, каза, че търсенето на думата манифест се е увеличило "значително" тази година.

"Употребата ѝ нарасна значително във всички видове медии поради събитията през 2024 г. и показва как значенията на една дума могат да се променят с течение на времето", каза тя.

The Cambridge Dictionary #WordOfTheYear2024 is … 🥁



"manifest" (verb): to use methods such as visualization and affirmation to help you imagine achieving something you want, in the belief that doing so will make it more likely to happen pic.twitter.com/cXJ7RDnidL