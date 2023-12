Оксфордският речник: Думата на 2023 година е.. Rizz

Терминът rizz, използван от поколението Z за описване на способността на някого да привлича или съблазнява друг човек, е думата на годината според издателството на Оксфордския речник, предаде Асошиейтед прес.

CONFIRMED: The @OxUniPress Word of the Year 2023 is...



Rizz



(n.) style, charm, or attractiveness; the ability to attract a romantic or sexual partner. #WOTY23 pic.twitter.com/d7dRJZlnBk