276-килограмова риба тон бе продадена за 1,3 млн. долара (СНИМКИ)

Огромна риба тон бе продадена днес за близо 1,3 млн. долара на първия за годината търг на прочутия рибен пазар в Токио, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Продажбата на 276-килограмовия екземпляр подхрани надеждите, че икономиката на страната ще продължи да се възстановява, отбелязва агенция Киодо.

Рибата е била уловена вчера край бреговете на Ома, на северния край на остров Хоншу, където е един от най-добрите риболовни райони в страната.

"Беше дебела като крава", разказва 73-годишният рибар Масахиро Тайеучи, описвайки момента, в който е извадил рибата от водата.

The top bidder at a Tokyo fish market said they paid $1.3 million for a tuna, the second highest price ever paid at an annual prestigious new year auction. https://t.co/ji2hzRlMFS pic.twitter.com/8VtOZhRaIS

По данни на Киодо рекордната тръжна цена за риба тон на пазара в Токио е дадена през 2019 г., когато е бил платен еквавалентът на 2,1 млн. долара. По време на пандемията от КОВИД-19 обаче цените се понижиха.

Данните проследяват търговете до 1999 година.



Сравнително високите цени, които се отчитат на традиционния първи търг след Нова година, не са свързани с качеството на рибата. Това по-скоро е "рекламен спектакъл" за отбелязване началото на новата финансова година.

"Първата продадена риба тон за годината носи добър късмет. Искаме да направим така, че хората да се усмихват, докато хапват", сподели купувачът Шинджи Нагао, ръководител на компания, притежаваща суши ресторанти.

A bluefin tuna was sold for 207 million yen ($1.3 million) at the first tuna auction of 2025 at Tokyo's Toyosu fish market. Sushi restaurant chains often compete to win the first auction so they can receive global/domestic media attention.pic.twitter.com/g2iQYn4vSw