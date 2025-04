След 286 дни в Космоса: Астронавтите Бъч и Суни проговориха за провала на мисията и кой носи отговорност

Американските астронавти Бъч Уилмор и Суни Уилямс, които прекараха 286 дни на борда на Международната космическа станция вместо планираните осем, дадоха първото си интервю след завръщането си на Земята, в което откровено коментираха причините зад неуспешната мисия и отговорността за нея.

Двамата излетяха в космоса през юни 2024 г. на борда на капсулата Starliner на Boeing в рамките на тестов полет, като очакванията бяха да се завърнат след малко повече от седмица. Вместо това, те се прибраха едва на 18 март 2025 г., при това не с капсулата, с която излетяха, а с космически кораб на SpaceX – компанията на Илон Мъск.

В интервю за Fox News Уилмор, командир на мисията, призна своята част от вината:

„Като командир на екипа, има въпроси, които не зададох. Затова съм виновен. Признавам го пред нацията. Имаше знаци, които сега – с ретроспекция – виждам, но тогава не съм разбрал, че трябва да попитам за тях“, заяви Уилмор.

Той подчерта, че вината не е само в един участник:

„Boeing са виновни? Да. NASA също има своя дял от отговорността. Всички сме замесени, защото мисията не протече както трябва.“

