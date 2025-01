Синът на Пи Диди също е обвинен в сексуално насилие

Синът на Пъф Деди, Крисчън "Кинг" Комбс, явно по нищо не се различава от скандалния си баща - рапъра Пъф Деди, затънал в секс скандал зад Океана.

Christian Combs, Diddy’s Son, accused of sexually assaulting and drugging woman in looming lawsuit pic.twitter.com/DF4ZBV54zE