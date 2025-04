Бен Афлек с нова тръпка: Актьорът хвърлил око на... Анджелина Джоли

След раздялата си с Дженифър Лопес, Бен Афлек отново се завърна в списъка на най-желаните ергени в Холивуд. И въпреки че личният му живот често е обект на публично внимание, нов слух разпали любопитството на феновете: според Daily Mail, Афлек не крие, че отдавна изпитва симпатии към не кого да е, а самата Анджелина Джоли.

52-годишния Афлек и 49-годишната Джоли не само споделят звездни кариери и високо оценени режисьорски проекти (The Town, Argo и Unbroken, First They Killed My Father), но и имат сходни семейни истории. Бен е баща на три деца от брака си с Дженифър Гарнър, докато Анджелина отглежда шест деца, родени или осиновени по време на връзката ѝ с Брад Пит – Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Нокс и Вивиен.

Източник, близък до Афлек, твърди, че актьорът от години изпитва възхищение към Джоли. „Бен винаги е казвал, че я намира за много секси, интелигентна и изключително впечатляваща в начина, по който е изграждала кариерата си“, разкрива той. „Харесва му, че тя също е режисирала филми — това е нещо, което ги сближава. Според него биха имали за какво да си говорят... поне на една вечеря.“

Ако слуховете се окажат верни, това няма да е първият път, в който Бен Афлек и Брад Пит демонстрират сходен вкус. В края на 90-те и двамата излизаха с Гуинет Полтроу – Брад дори ѝ предложи брак през 1996 г., а малко по-късно тя се появи в живота на Афлек, припомня Hola.

Връзката с Джоли обаче засега съществува само като спекулация. Актрисата неведнъж е заявявала, че в момента е изцяло фокусирана върху майчинството и не търси романтична връзка. Но това, изглежда, не спира Бен от симпатии – поне според източниците.

Любопитен факт е, че Бен Афлек и Анджелина Джоли вече са се засичали в миналото на няколко публични събития. През 2001 г. двамата бяха заснети заедно на партито на Vanity Fair след Оскарите, където Афлек ѝ прошепва нещо, а тя се усмихва, облечена в елегантен бял костюм. През 2014 г. камерата ги улови отново по време на Hollywood Film Awards.