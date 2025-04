Дженифър Лопес ще пее в Букурещ през юли, но подминава София

Поп иконата Дженифър Лопес отново излиза на голямата сцена – и то с обещание за зрелище, което феновете ѝ няма да забравят. Световната суперзвезда обяви чрез официалния си профил в Instagram, че ще изнесе концерт в Букурещ на 27 юли, като част от своето най-ново световно турне “Up All Night Live”.

Турнето бележи дългоочакваното завръщане на Лопес към живите изпълнения след принудителната отмяна на северноамериканската ѝ обиколка миналата година – първата, която трябваше да подкрепи албума ѝ “This Is Me... Now”, издаден след десетгодишна пауза. Албумът беше придружен от едноименен филм, смятан за най-личния ѝ проект досега, в който звездата отваря вратата към вътрешния си свят, любовните си търсения и трансформации.

Букурещ ще бъде едно от ключовите европейски спирки в амбициозния график на Джей Ло, който вече включва дати в Абу Даби, Варшава, Мадрид, Барселона, Истанбул, Будапеща и Ереван. Местоположението на шоуто в румънската столица все още се пази в тайна, но организаторите подгряват феновете с обещания за грандиозна сцена, визуални ефекти от световна класа и танцова хореография, достойна за холивудски мюзикъл.

Очаква се Джей Ло да изпълни златните си хитове като “On The Floor”, “Let’s Get Loud”, “Jenny from the Block”, както и нови парчета от последния ѝ албум. Програмата ще включва и интерактивни елементи с публиката, типични за концертите ѝ – енергия, емоция и блясък в най-чиста форма.

„За всички мои международни фенове – това лято ще изнеса няколко избрани концерта. Нямам търпение да се върна на сцената и да ви видя отново. Мина твърде много време!“, написа Дженифър под специално промо-видео, което вече събира хиляди харесвания и коментари в социалните мрежи.

Билетите за концерта в Букурещ ще бъдат пуснати в продажба съвсем скоро, а предвид популярността на звездата, се очаква да бъдат разграбени за часове.