Самолет кацна извънредно заради вонящи прасета на борда (ВИДЕО)

Самолет, изпълняващ полет от Амстердам до Мексико, беше принуден да спре извънредно на Бермудските острови заради вонящи прасета в товарното му отделение, предаде ДПА, цитира БТА. В самолета е имало 259 пътници и 100 прасета.

Нетърпимата миризма се разнесла в пътническата кабина и принудила екипажа да поиска извънредно кацане на самолета на авиокомпания Ка Ел Ем. След кацането пътниците били настанени в хотели, а прасетата прегледани и откарани с друг самолет за Мексико.

A plane flying from Amsterdam to Mexico City made an emergency landing in Bermuda, but not because of a technical malfunction – the cause was the stench from hundreds of pigs.



