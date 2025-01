Актьорът Джон Хам получава награда „Бухнал пудинг“ за Мъж на годината

Актьорът Джон Хам, който стана известен с ролята си на рекламния директор Дон Дрейпър в сериала „Момчетата от Медисън авеню“, бе обявен за Мъж на годината от театралната трупа „Бухнал пудинг“ на Харвардския университет, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Наградите се връчват на хора, които имат траен и впечатляващ принос към света на развлеченията.

Театралната трупа „Бухнал пудинг“, която датира от 1844 г. и нарича себе си третата най-стара театрална трупа в света, връчва наградата за Мъж на годината от 1967 г. насам.

Mad Men's Jon Hamm is named Hasty Pudding's Man of the Year https://t.co/hL2ltwp3yE