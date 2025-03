Странна пяна и мъртва риба се изхвърлят на австралийски плажове (ВИДЕО)

Австралийски щат затвори два плажа, след като мъртва риба и необичайна бяла пяна бяха изхвърлена на брега, а сърфистите съобщиха, че се чувстват зле, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Предполага се, че цъфтеж на микроводорасли, създаден от необичайни метеорологични условия, е разболял хората и морските обитатели и е създал пяната, която е покрила стотици метри брегова линия, каза главният учен по опазване на околната среда на Южна Австралия Сам Гейлард.

„Това е много тревожно“, каза Гейлард пред Australian Broadcasting Corp. „Необичайно е в този мащаб. По това време на годината, когато метеорологичните условия позволяват, понякога получаваме изолирани цъфтежи, но нещо от този мащаб определено е доста необичайно“, добави Гейлард. Плажът "Уейтпинга" и съседният "Парсънс" - двата южно от столицата на щата Южна Австралия Аделаида, са затворени за постители от понеделник, се казва в изявление на Министерството на околната среда и водите.

Strange foam and dead fish wash ashore at 2 Australian beaches as surfers fall sick https://t.co/HB9cDVtzST

— The Associated Press (@AP) March 18, 2025

„Плажовете ще бъдат отворени отново възможно най-скоро“, казаха от отдела. Съобщава се, че десетки мъртви риби са били изхвърлени на брега. Сърфистите се оплакват този уикенд, че получават болки в очите, болки в гърлото и кашлица след контакт с водата, каза местният сърфист Антъни Роуланд. „Докато карахме на "Уейтпинга", започнахме да кашляме“, разказа Роуланд. Той сподели, че е бил поразен от мащаба на реакцията и на други сърфисти, след като разказа за случката онлайн. „Много хора казаха, че имат точно същите симптоми“, каза Роуланд.

Учени взеха водни проби от пяната, която е продукт от разпадането на токсичните организми, но може да отнеме една седмица, за да се идентифицира организмът, каза Гейлард. Цъфтежът на микроводорасли - микроскопични, едноклетъчни организми, може да е причинен от скорошен продължителен период на горещо и сухо време със слаб вятър и отливи, обясни ученият. От неделя в района има силно морско вълнение, което размества водораслите и същевременно генерира повече пяна, обясни Гейлард.